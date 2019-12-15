كرستينا كرم تدعو لحملة تضامن مع المحتاجين في لبنان









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بخطوة غير مسبوقة، أعلنت المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعية كريستينا كرم عن أرشفة جميع صورها على حسابها الخاص على موقع انستغرام وغيرت الجملة التي تعبر عنها في التطبيق الى الشهيرة لتقول: "يكفي حديث عني لنتحدث عنهم". والهدف انساني بحت كشفت عن تفاصيله من خلال فيديو مصور لها.

وفي التفاصيل، أكدت الشابة اللبنانية المؤثرة على الإنستغرام أن الوقت قد حان لفعل الخير وتقديم المساعدة، وأن هذه المبادرة التي أطلقتها بعنوان #CeeOnaMission كانت محط اهتمامها منذ فترة طويلة.

وتقول كرم أن المبادرة التي قامت بها مع مجموعة أشخاص هي عبارة عن تقديم مساعدات من غذاء وألبسة وتأمين أقساط مدرسية وغيرها لأي محتاج ولا تقتصر على فترة زمنية معينة، بل ستعمل مع فريق عمل متكامل على تطوير الفكرة الى مدى أبعد وعلى نطاق أوسع.

يذكر أن متابعي كريستينا قد تفاعلوا بشكل كبير مع هذه الخطوة حيث تواصل معها المئات لتقديم المساعدة ولدعمها في هذا المشروع الإنساني.



أما الفيديو الآخر الذي نشرته فكان لعلاج سيدة في عيادة أسنان.