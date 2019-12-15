ملكة جمال جامايكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: توجت الجامايكية توني آن-سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 يوم السبت وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث ”تغيير مستدام“ للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

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وقالت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن ”أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة“.

ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

