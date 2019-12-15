4 مواهب تتنافس على لقب الموسم الخامس من برنامج The Voice









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أوشكت التحديات الغنائية على الانتهاء وبات اللقب بانتظار الحسم وذلك إثر وصول المنافسات إلى العرض النهائي في الموسم الخامس من البرنامج العالمي "The Voice" بصيغته العربية على MBC1، "MBC مصر"، "MBC العراق" وMBC5. وفي الحلقة ماقبل الختامية، كان على المدربّين ترقّب النتائج لمعرفة تصويت الجمهور الذي منح صوته إلى أربعة أصوات هي: مهدي عياشي من فريق راغب، إيمان عبد الغني من فريق أحلام، فهد مفتخر من فريق حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

مع انطلاق العرض النهائي ما قبل الأخير من "The Voice"، كان المشتركون الثمانية ميشال شلهوب ومهدي عياشي من فريق راغب، رباب ناجد إيمان عبد الغني من فريق أحلام، فهد مفتخر ويمان الحاج من فريق حماقي وسندي لطي ورضوان الأسمر من فريق سميرة، يترقبون بحذر مرورهم على المسرح، على اعتبار أنه يحدّد هوية المتأهل من بينهم إلى النهائيات، من خلال تنافس اثنين من المشتركين في كل فريق. ومثلهم كان النجوم- المدربون الأربعة راغب علامة، أحلام، محمد حماقي وسميرة سعيد، يستمعون ويكتفون بإبداء آرائهم بأداء المواهب قبيل إعلان النتائج تباعاً، بعدما أعطوهم من خبرتهم طيلة الفترة الماضية واستفادوا من نصائحهم، وستستمر المنافسة بين المدربين أيضاً حتى اللحظة الأخيرة من نهاية الحلقة الختامية وصولاً إلى تتويج أحد المشتركين بلقب الموسم الخامس من البرنامج.

وفي البداية وقف ياسر السقاف وناردين فرج على المسرح، ليعلنوا عن انطلاق التحديات الغنائية، إثر ميدلي تشارك في غنائه المشتركين الثمانية. وانطلقت المنافسات بين الفرق مع فريق راغب، وقد غنى ميشال شلهوب "لبنان يا قطعة سما" للراحل وديع الصافي و"خطرنا على بالك" لطوني حنا، وعلق راغب كالعادة بالقول أن ميشال أبدع، قبل أن يؤدي مهدي عياشي "كل ده كان ليه" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأثنى على روعة أدائه وعلى تميز حنجرته الذهبية، ثم شارك راغب المشتركين بميدلي على المسرح، قبيل لحظة النتائج، حيث لفت راغب إلى أن القرار صعب، مؤكداً أن انتقال المهمة إلى الجمهور يرفع المسؤولية عن عاتقه التي تولاها طيلة الأسابيع الماضية، وقد تأهل مهدي عياشي بحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور إلى النهائيات.

وانتقلت المنافسة إلى فريق أحلام، حيث أدت رباب ناجد "موال مهفهفة بالسحر" لفنان العرب محمد عبده، واعتبرت أن ما غنته هو من الأصعب ولم تحد عن المقام، ثم غنت إيمان عبد الغني "موعود" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ووصفتها أحلام مرة جديدة بالفنانة الكبيرة والعظيمة معربة عن فخرها واعتزازها بوجودها في فريقها. وقد انضمت أحلام إلى المشتركتين في فريقها على المسرح، لتؤدين معاً أغنية "أنا ما استغني" وهي آخر أغنياتها الصادرة، ثم حانت لحظة الاختيار، حيث نقل الجمهور بتصويته إلى الحلقة الختامية إيمان عبد الغني.

وبعدها وصل الدور إلى فريق حماقي، فغنت يمان الحاج "لبيروت" للسيدة فيروز، و"Earth Song" لمايكل جاكسون (Michael Jackson)، فأشاد حماقي بغنائه وبحضوره، ثم غنى فهد مفتخر "صبية" لأسماء لمنور، و"Ain’t Nobody" لشاكا خان (Chaka Khan)، وأثنى حماقي أيضاً على تميزه، قبل أن يترافق حماقي وفهد ويمان غناء أغنيته "قدام الناس"، ثم تحين لحظة الإعلان عن تصويت الجمهور، والكشف عمّن تم اختياره بين فهد ويمان للانتقال إلى الحلقة الختامية، وقد حصل فهد مفتخر على أعلى نسبة تصويت، أهلته إلى المنافسة على اللقب.

ومسك الختام كان مع فريق سميرة، حيث غنى رضوان الأسمر موالاً من الفولكلور المغربي أتبعها بأغنية "ديدي" للشاب خالد، فأثنت سميرة على الخلطة الغنائية المميزة التي قدّمها على المسرح، ثم أدت سندي لطي أغنية "خانات الذكريات" لأصالة نصري. بعدها انضمت سميرة إلى المشتركين في فريقها لتشاركهما غناء "هوا هوا"، في انتظار إعلان نتائج تصويت الجمهور. ولم يتأخر الوقت حتى وصل المغلف المقفل لسميرة، لتكشف أن الجمهور اختار رضوان الأسمر ليرافقها إلى الحلقة الختامية.

يتنافس في في الحلقة النهائية مهدي عياشي من فريق راغب، إيمان عبد الغني من فريق أحلام، فهد مفتخر من فريق حماقي ورضوان الأسمر من فريق سميرة.

