"فيجن إنترتينمنت" السعودية تدخل في شراكة مع "إيمج نيشن أبوظبي" لإنتاج سلسلة تلفزيونية من الرسوم المتحركة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت "إيمج نيشن أبوظبي"، الشركة الرائدة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي والحائزة على جائزة الأوسكار؛ عن دخولها في شراكة مع "فيجن إنترتينمنت"، الشركة المتخصصة في تطوير محتوى ترفهي مستوحى من الثقافة المحلية ومقرها المملكة العربية السعودية، بهدف إنتاج سلسلة تلفزيونية من الرسوم المتحركة.

وتسلّط سلسلة الرسوم المتحركة، الناطقة باللغة العربية، الضوء على التمر باعتباره الفاكهة العربية التقليدية، كما ستتطرق إلى التراث التاريخي والثقافي الغني في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قالت الأميرة سارة بنت فيصل بن بندر آل سعود، المنتج التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة "فيجن إنترتينمنت": "هدفنا هو ابتكار شخصيات متميزة مستمدة من تقاليدنا وثقافتنا العريقة. وتُعد أشجار النخيل عنصراً أساسياً في تاريخنا وتراثنا، كما أن منازلنا لا تخلو من التمر بوصفه مظهراً من مظاهر الضيافة، وهو الأمر الذي دفعنا نحو تبنّي فكرة هذا المشروع لإعادة تسليط الضوء على التمور عبر سلسلة تلفزيونية من الرسوم المتحركة التي ستكون محور اهتمام كافة أفراد العائلة".

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وتشهد هذه السلسلة التلفزيونية، بعنوان "تمر"، حالياً مرحلة الإنتاج التجريبي ومن المقرر أن تنطلق عمليات الإنتاج في عام 2020. وتمثّل هذه الشراكة مع "فيجن إنترتينمنت" ثمرة جهود شركة "إيمج نيشن أبوظبي" المبذولة للتوسع في القطاع الإعلامي السعودي، لاسيّما بعد شراكتها الإنتاجية المتميّزة مع إم بي سي وماجد الفطيم التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري.

وبدوره، قال بن روس، رئيس قسم المحتوى في "إيمج نيشن أبوظبي": "تسعدنا الشراكة مع ’فيجن إنترتينمنت’ لتطوير هذا المشروع الرائع الذي يلبي أذواق الجمهور العربي الذي يتطلع لمشاهدة محتوى ترفيهي محلي يلامس ثقافته. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى جذب أفضل المواهب وتطوير محتوى حيوي وهادف".

ومن جانبه، قال روبرت كينوزوفيتش، الذي تولى مؤخراً إعادة برنامج الأطفال المحبوب "افتح يا سمسم" إلى شاشات التلفزيون، والمنتج التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة "فيجن إنترتينمنت": "نتبنّى من خلال هذا المشروع نهجاً متكاملاً نسعى من خلاله لجعل هذا العمل الفني علامة تجارية ترفيهية يتردد صداها بين الجمهور. وهذه السلسلة المتحركة ما هي إلا بداية لما نطمح إليه، حيث نهدف إلى تطوير تجربة ترفيهية شاملة تتضمن عروضاً حيةً ومحتويات رقمية وألعاباً للهواتف الذكية ومنتجات ترفيهية وحلولاً تسويقية كما أننا نقوم حالياً بالتحضير لإنتاج فيلم روائي طويل. ويأتي هذا المشروع في وقت مثالي نرى فيه متسعاً في منطقتنا لإطلاق علامة تجارية فنية محلية المنشأ تلبي تطلعات جمهورها".

وكانت شركة إيمج نيشن أبوظبي قد أطلقت مؤخراً سلسلة وثائقية متميّزة بعنوان "تاريخ الإمارات" عبر شاشات القنوات المحلية والدولية، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة ويتم بثّها حالياً في 50 دولة حول العالم عبر شاشة "ناشونال جيوغرافيك".