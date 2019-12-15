جومانجي يعود إلى الشاشات بجزئه الرابع The Next Level









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: : عاد فيلم المغامرة الكلاسيكي "جومانجي" الذي صدر لأول مرة عام 1995، إلى الشاشات مع الإعلان عن الجزء الرابع من السلسلة الشيقة تحت عنوان " Jumanji: The Next Level" في سينما روكسي ذا بيتش، حيث ينطلق الضيوف إلى عالم من المغامرة والتشويق.

وتزامنًا مع موسم الأعياد عرضت صالات السينما الفيلم الجديد اعتبارًا من 12 ديسمبر. ويشهد الفيلم عودة جوقة من الممثلين اللامعين بمن فيهم دواين جونسون، وجاك بلاك، وكيفين هارت، ونك جوناس، وأوكوافينا، إلى جانب داني جلوفر وداني ديفيتو والذين سيجتمعون لتحقيق مهمة واحدة وهي الهروب من براثن هذه اللعبة الخطيرة.

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وقد أعلنت امباير انترتيمنت، صاحبة الحقوق المسرحية الحصرية لكل من سوني/ كولومبيا بيكتشرز وفوكس ستار، وسوني انديا الشرق الأوسط، عن إطلاق الفيلم في دور العرض بمختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وشهد العرض الأول للفيلم الذي أقيم في روكسي سينما ذا بيتش، حضور عدد من أبرز الشخصيات الهامة وسط أجواء وفعاليات ترفيهية، اشتملت على عروض العزف على الطبول، وأكشاك التصوير، بالإضافة إلى تحدي جومانجي حيث تعيّن على المشتركين التوازن على لوح خشبي للفور بالجوائز.

قصة الفيلم

يعود فيلم جومانجي مرة أخرى بجزئه الجديد لكن هذه المرة اللعبة تغيرت، حيث عاد الأصدقاء من أجل إنقاذ "سبنسر" ليكتشفوا أن التغيرات التي حدثت كانت كبيرة جدًا وغير متوقعة وعليهم الخوض في الصحاري الشاسعة والجبال الثلجية، للهرب من أكبر خطر يواجههم.



إخراج: جيك كاسدن

تأليف: جيك كاسدن وجيف بينكنر وسكوت روزنبرغ

استنادا إلى كتاب "جومانجي" للكاتب: كريس فان السبيرغ

طاقم العمل: دواين جونسون، وجاك بلاك، وكيفين هارت، وكارين جيلان، ونك جوناس، وأوكوافينا، وأليكس وولف، ومورغان تيرنر، وسير داريوس بلين، وماديسون إيسمان، وداني جلوفر وداني ديفيتو.