أروى تصوِّر "صفقة": أول فيديو كليب من موسم الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية.

تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. وهي من كتابة تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع موسيقي لمهند خضر. علماً أنها سجلت 3 أغان خليجية جديدة سيتم طرحها بشكلٍ متتالي في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن أروى التي انتقلت للعيش في الرياض بحسب تأكيدها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حرصت على أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحاً للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايماناً منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه. علماً أن إطلالاتها خلال الفيديو تتعدد بأكثر من مظهر اهتمت بتصميمها أميمة عزوز. فيما الإخراج لسمير عارف الذي استعان بأحدث التقنيات التصويرية.

الجدير ذكره أنها شاركت في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض. حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن هنا ولدت الفكرة تصوير أغنيتها في موسم الرياض.