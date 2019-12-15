شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يحتفل بعيد ميلاد والدته: "كل سنة وأنتى بخير وصحة يا أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد والدته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلاً: "كل سنة وأنتي بخير وصحة يا أمى ربنا يخليكى ليا".

من ناحية أخرى انتهى عرض مسلسل "شبر ميه"، والذى عرض على شاشة dmc، من إخراج طارق رفعت، حيث عرض المسلسل على مدار 46 حلقة، وكشف نجوم العمل، علن الصور الأخيرة لكواليس المسلسل، وكان من بين الصور حفل زفاف ندى موسى وأحمد السعدنى، بحضور نجلاء بدر والأطفال ريم عبد القادر، وهنا زهران، وأدم.

مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

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