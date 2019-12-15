شكرا لقرائتكم خبر عن Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاح التحدي الجديد الذي أطلقه النجم العالمي داوين جونسون "ذا روك"، تطبيق التيك توك المهتم بالفيديوهات، وعدد من منصات السوشيال ميديا، والذى جاء بالتزامن مع عرض فيلمه الجديد Jumanji: The Next Level.

وجاء التحدى عبارة عن القفزة الشهيرة لـ "ذا روك" من السماء عقب فشله في الاستمرار داخل اللعبة والعودة مرة آخري، وسرعان ما يهرع من الحيوانات العملاقة المتواجدة في الأحداث، وفي الخلفية المزيكا الشهيرة بالفيلم، والذي سرعان ما لقي اقبال كبير من قبل المتابعين الذين حرصوا على خوض التجربة.

وحصد مقطع الفيديو الذي نشره ذا روك عبر حسابه بتطبيق التيك توك للتحدي، أكثر من 1.4 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، وعدد من المشاركات وصلت لأكثر من 11 ألف، وكتب معلقاً " نريد منك أن تقفز إلى اللعبة وتظهر لنا أي شخصية ستكون، هاشتاج Jumanji Challenge".

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وفي تقارير أجنبية، يتطلع القائمون على فيلم Jumanji 2، لحصد 40 مليون دولار في الافتتاحية الأولى للفيلم داخل أمريكا الشمالية، والتي ستتزامن مع أعياد الكريسماس، للسير على نفس أرقام ايرادات الجزء الأول الذي حقق 36 مليون دولار في افتتاحيته الأولي محلياً.

ودارت أحداث الجزء الأول فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.