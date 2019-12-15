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تفاصيل انفصال الممثل البريطانى كولين فيرث عن زوجته بعد 22 عاما من الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية، انفصالهما بعد زواج دام 22 عاما، فى بيان مشترك.

 

وقال البيان :"انفصل كولين وليفيا فيرث، سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما، وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى".

 

ويعد "فيرث" من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) "خطاب الملك" حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

 

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كولين فيرث وزوجته

 

ولعب فيرث دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) "الحب الحقيقي" و(بريدجيت جونزس داياري) "مذكرات بريدجيت جونز" ومسلسل (برايد اند بريجيدس) "كبرياء وتحامل"، وتزوج بمعدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.

 

ويشارك فيرث حاليا فى فيلم " Mamma Mia: Here We Go Again " ، إلى جانب ميريل ستريب وبيرس بروسنا وأماندا سيفريد وستيلان سكارسجارد ودومينيك كوبر، بالإضافة إلى النجمة المنضمة للجزء الجديد ليلي جيمس، ومن إنتاج ستديوهات يونيفرسال وشركة فورستار، وسيناريو وإخراج أول باركر. 

 

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