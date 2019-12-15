شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف دولار وسهرة بنادى تعرى.. هدية كاردى بى لزوجها بعيد ميلاده.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة كاردى بى، بعيد ميلاد زوجها أوفيست، حيث يحتفل هذا بعيد ميلاده الـ28 هذا الشهر، وفاجأت كاردى بى، زوجها بهدية غير متوقعة فى حفل جمعهما مع أصدقائهما، حيث أهدته 500 ألف دولار كهدية لعيد ميلاده، وذلك بعدما ربحت هى 28 مليون دولار بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، وفقا لـ Celebrity Net Worth.



زوج كاردى بى يحصل على هدية عيد ميلاده

كاردى بى، البالغة من العمر 27 عامًا، وضعت لزوجها 100 ألف دولار من الأموال التى قررت إهدائها له داخل ثلاجة فارغة وطالبته بفتحها، وقالت له: "عيد ميلاد أبى الكبير، شىء صغير بالنسبة لصبى عيد الميلاد"، وقد صور تلك اللحظات مغنى الراب ميجوس، حيث رصد علامات الدهشة والمفاجأة التى سيطرت على أوفيست، أثناء احتضانه آلاف الدولارات التى قدمتها له زوجته.

بدا أوفيست فى حالة صدمة، وبينما قال له أصدقاءه "أنت تستحق ذلك"، قالت كادرى بى، لزوجها، "هذه 500 ألف دولار.. ليس عليك أن تعطينى هذه الأموال"، فرد عليها: "أعرف أننى لست مضطرًا إلى منحك هذه الأموال، لكننى لا أعرف ما الذى أعطيه لك، وسأعطيك شيئًا ما".

وقالت كاردى بى، لزوجها، بينما هو يحتضن الأموال – هدية عيد ميلاده - "يمكنك شراء سيارة، أو شراء المزيد من الملابس، أو شراء مجوهرات، أو شراء المزيد من حقائب بيركين.. يمكنك أن تفعل كل ما تريد بحق الجحيم".



أوفيست يخرج الأموال من الثلاجة

ولم تكن هذه هى هدية عيد الميلاد الوحيدة لزوج كاردى بى، حيث نظمت مغنية الراب الأمريكية حفلًا خاصًا لزوجها فى ملهى ليلى للتعرى، وبينما كانت تتراقص الفتيات بجانب أوفيست، كانت تلقى "كاردى بى" الأموال عليهم احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، إلا أن هذا الاحتفال الصاخب والأموال الكثيرة، قد أثارت كثير من الانتقادات للمغنية الأمريكية من جمهورها، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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وقال أحد منتقدى "كاردى بى": "أعتقد فقط أن هناك أشخاصًا يعيشون فى الشوارع، ولا يعرفون إلى أين يذهبون، فالمال كان يمكن أن يساعد الأشخاص المحتاجين حقًا"، وكتب آخر: "ماذا عن إعطاء المال لشخص يحتاج إليه؟ لجمعية خيرية؟ لشخص جمع التبرعات لعملية تغيير الحياة؟ شخص بلا مأوى؟ المال ليس السعادة".



أوفيست زوج كاردى بى



أوفيست وزوجته كارى بى يحتفلان بعيد ميلاده الـ28



حفل فى نادى للتعرى هدية أوفيست من زوجته كاردى بى



كاردى بى تلقى النقود على زوجها احتفالا بعيد ميلاده



مغنية الهيب هوب كاردى بى تحتفل بعيد ميلاد زوجها