شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عفيفى.. ملك الفوازير وأيقونة فن الاستعراض وفرقة رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو ملك في ملعبه وأيقونة من أيقونات فن الاستعراض ورجل الفوازير الأول و أحد صناع البهجة بما قدمه من استعراضات لنجمات ونجوم فوازير رمضان نيللي وشريهان وسمير غانم ورحيله يعد خسارة كبيرة لمصر وللوطن العربي .

الفنان حسن عفيفي الذي رحل اليوم عن دنيانا هو مبدع من مبدعي هذا الوطن فقد أمتعنا لسنوات كثيرة متتالية ومجرد ذكر اسمه ستقفز إلى مخيلتنا صور نيللى وشريهان وسمير غانم فى مواسم الفوازير الشهيرة التي تربينا عليها خلال شهور رمضان من كل عام.

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حسن عفيفي ملك الاستعراضات في العالم العربي

رحلة طويلة قطعها الفنان الكبير حسن عفيفي في عالم الاستعراضات حيث بدأ مع فرقة رضا وشارك ممثلا في الأفلام السينمائية التي قدمتها الفرقة مثل فيلم "غرام فى الكرنك "و"أجازة نصف السنة " كما شارك في فيلم "فتاة الأستعراض " وكان من أشهر وأمهر راقصي مصر والوطن العربي وأحد أعمدة فرقة رضا وأيقونة مهمة في الفرقة التي جابت العالم وقدمت الفن المصري وابهرت الناس بما قدموه من أعمال .

حسن برغم اعتزاله الرقص لكنه لم ينقطع عن عالمه فقد كان أشهر مصمم استعراضات والجميع يستعين به في السينما والمسرح والفوازير وقدم رقصات واستعراضات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد ثم قدم مع شريهان الفوازير أيضا وتألق حسن عفيفى فى تصميم استعراض فوازير «عروستى» للفنانة نيللى فى العام 1980، وفوازير الخطبة، و«عالم ورق» .



حسن عفيفي مع النجمة نيللي

رحم الله هذا الفنان العظيم والمتميز في مجاله والذي ترك بالفعل بصمة وأصبح اسمه يضرب به المثل في الجودة والابداع في عالم الاستعراضات وبرغم رحيله إلا أن فنه باقي وفوازيره ستظل تمتعنا مع نجماته نيللي وشريهان وأفلامه ورقصاته مع فرقة رضا ستزال الأفضل والأجود في فن الاستعراض وعالم الرقص .