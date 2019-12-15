شكرا لقرائتكم خبر عن ألبس البندانة.. 10 نجوم يعلنون المشاركة بحفل "ميدل بيست" أبرزهم هنيدى وحلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من النجوم المشاركة فى حفل الميدل بيست والذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

ونشر تركي آل الشيخ مجموعة من الفيديو لنجوم مصريين أعلنوا مشاركتهم فى الحفل الذى من المقرر أن يقام 21 ديسمبر الحالى فى الرياض وهو حفل أطلق عليه "البس البندانة".

ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان كل من أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد حلمى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.

Advertisements