شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ناعيا حسن عفيفى: فقدت اليوم صديقى ورفيق رحلتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد صبحى، صديقة الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي، ونشر صبحى صورة على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.

وعلق صبحى على الصورة التي نشرها على موقع فيس بوك، قائلا "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي، كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك .. كنت بالنسبة لي اخي الحبيب .. ومعاونا في معظم أعمالي الفنية .. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف .. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك .. عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة .. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

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محمد صبحى

حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.