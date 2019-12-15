شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية وتتويج المخرج المسرحى سمير العصفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم مهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته الــ 21 ويعلن جوائزه مساء اليوم بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس وسيتوج خلال حفل الختام المخرج المسرحى المصرى الكبير سمير العصفوري ، ضمن قائمة الرموز المسرحية الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى.

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يذكر أن الفنان سمير العصفورى من مواليد مدينة بورسعيد وتخرج فى كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية فى عام 1960، ثم إلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج عام 1964 كأول دفعته بعدها عين ممثلًا ثم مخرجًا بفرق التليفزيون التى أنشأها الوزير عبدالقادر حاتم، والسيد بدير وعمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للتربية الموسيقية عام 1967، ثم عين مخرجًا بالمسرح القومى فى عام 1971 ثم مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975، كما عُين مديرًا عامًا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومى وعمل بالتمثيل فى بعض الأفلام والمسرحيات وأخرج العديد من المسرحيات لمسرح الدولة والمسرح الخاص والتليفزيون المصرى والعربى.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال وقد انطلق يوم 7 ديسمبر وينهى فعالياته اليوم 15 ديسمبر وتشارك خلاله مصر بمسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية.