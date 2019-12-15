هاني رمزي لـ"حسن عفيفي": وداعًا يا عشرة العمر يا من ساندتني كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان هاني رمزي، مصمم الاستعراضات الشهير الفنان حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

ونشر رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة للفنان الراحل، معلقًا "رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفي، أحد أكبر وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي، وداعاً للقلب الطيب وداعاً يا جارى العزيز يا عشرة العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيراً ستظل دائما ذكراك عطره في قلوبنا".

جدير بالذكر أن حسن عفيفي لُقب بـ"رجل الفوازير الأول"، وكان شريك أساسي في نجاح فوازير رمضان، التي قدمها مع أشهر النجوم، بينهم "شريهان ونيللي وسمير غانم"، كما كان من أهم أعضاء فرقة رضا، ومصمم لرقصات الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.