بالفيديو| حسن عفيفي يرقص ويغني مع سعاد حسني في "فتاة الاستعراض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تاريخ طويل من حب الفن، وتصميم أشهر الرقصات في عدد كبير من الأعمال السينمائية الغنائية، والتليفزيونية، في وقت كانت "ماسبيرو" يهتم بصناعة فن انقرض وغاب عنا منذ سنوات "الفوازير"، هو الفنان حسن عفيفي الذي غاب عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر.

أجيال كاملة تعرف كل الأعمال التي شارك فيها حسن عفيفي، لكن معظهم لا يعرفون اسمه أو شكله، رغم أنه ظهر كممثل لأدوار صغيرة في بعض الأفلام التي صمم رقصاتها، كذلك كان له ظهور على تترات بعض الفوازير يشارك فيها بالرقص مع البطلة.

ومن بين الأفلام التي ظهر فيها حسن، دور صغير في فيلم "فتاة الاستعراض" أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني، وكان يجسد زميلها في فرقة استعراضية، يغني ويرقص معها، وقدما أغنية "مرجحني" من كلمات حسين السيد، وألحان منير مراد.

Advertisements

حسن قدم أيضا في الفيلم استعراض "أشكال روبابيكيا"، من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، بمشاركة "السندريلا" والفنان حسن يوسف.

الاستعراض الثالث الذي قدمه حسن في نفس الفيلم، حمل عنوان "شوف من امتى".

جدير بالذكر أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل حسن عفيفي، عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.