فيديو قديم| حسن عفيفي يتحدث عن سبب اختفاء فوازير رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هو أحد أهم وأشهر مصممي الاستعراضات في الأفلام الغنائية، وكذلك في فوازير رمضان التي مازالت محفورة في أذهاننا، تعاون مع كبار النجوم والنجمات الذين قدموا هذا اللون الفني، بينهم "نيللي، شريهان، وسمير غانم"، هو أيقونة فرقة رضا ورجل الفوازير الأول حسن عفيفي.

وفي حوار قديم مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، على قناة دريم، حكى عفيفي أسباب اختفاء فوازير رمضان، وقال "الفوازير كانت بالنسبة لي زي الفانوس رمز مرتبط بالشهر الكريم، والسبب في اختفاءها وانتهاءها التليفزيون اللي مبقاش قادر ينتجها. صعب إنتاجها دلوقتي لأنها مكلفة جدا، الفوازير: استعراضات، ملابس، فرقة، وديكور، وإضاءة، وألحان وموسيقى، تأليف، كل الحاجات دي بتتكلف مش زي أي مسلسل درامي عادي".

وتابع "الفزورة التتر فيه 200 ديكور، كل مشهد يحتاج استعراض مختلف بملابس مختلفة، نيللي وشريهان كانوا بيغيروا في التتر ملابس بمبلغ، حاجات مكلفة وكان التليفزيون بيكسب لأننا كنا بنوزع على 24 دولة في رمضان، دلوقتي كل قناة في الدول دي بدأت تعمل منوعات لنفسها".

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ونفى عفيفي أن يكون ظهور الكليبات، هو السبب في اختفاء الفوازير، موضحًا "الكليبات دي وقتي، ومش هي السبب، الفوازير عايشة لحد دلوقتي وبتعتمد على أفكار أكتر، زمان كان عبدالسلام أمين بيعمل أفكار مهمة في كل حلقة، زي المصرية اللي بتتجوز فلسطيني كان لازم أولادهم يدخلوا مدارس في مصر بالدولار، عبدالسلام عمل حكاية فلسطيني اتجوز مصرية وخلف منها، فالدولة بصت لهذا الموضوع وعفت كل المتزوجات من فلسطينيين من دفع كل هذه الأموال، كل فزورة كانت بتعبر عن قضية وبتحل مشكلة، ولها هدف بطريقة يقبلها الجمهور".

عفيفي رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع المرض، صباح اليوم الأحد، ومن المقرر تشييع جثمانه لمثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر.