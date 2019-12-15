محمد صبحي ناعيًا حسن عفيفي: "ستظل في قلبي يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان محمد صبحي، صديقه الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشر صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للفنان الراحل، معلقًا "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي".

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وتابع "كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك".

وقال صبحي مقدمًا عزائه لزوجة الراحل الفنانة هناء الشوربجي "عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي، وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

جدير بالذكر أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم الأحد.