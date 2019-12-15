محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة : توفي صباح اليوم الفنان ومصمم الرقصات الفنان حسن عفيفي، بعد صراع قصير مع المرض. ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة. وأعلن مدير الإنتاج أمين العسال وفاة الفنان، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير الأستاذ حسن عفيفي، وصلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي.. وهذا موعد الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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