محمد اسماعيل - القاهرة - سافرت صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، الفنانة نانسي عجرم إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بعد يومين.
ونشرت المذيعة بوسي شلبي، صورتين من داخل مطار القاهرة الدولي، جمعتها الأولى بنانسي، والثانية ضمتهما إلى جوار الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت: "في المطار إلى الرياض مع أحلى نانسي".
جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت مساء أمس السبت حفلاً خيريًا، في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وشاركها في إحيائه الفنان محمود العسيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| نانسي عجرم ورجاء الجداوي وبوسي شلبي في طريقهن إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.