صور| نانسي عجرم ورجاء الجداوي وبوسي شلبي في طريقهن إلى الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - سافرت صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر، الفنانة نانسي عجرم إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بعد يومين.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، صورتين من داخل مطار القاهرة الدولي، جمعتها الأولى بنانسي، والثانية ضمتهما إلى جوار الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت: "في المطار إلى الرياض مع أحلى نانسي".

جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت مساء أمس السبت حفلاً خيريًا، في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وشاركها في إحيائه الفنان محمود العسيلي.