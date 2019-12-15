مجدي الهواري يكشف عن أول صورة من "علاء الدين" بطولة أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج مجدي الهواري، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بأول صورة من إحدى بروفات مسرحيته الجديدة "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز.

ويظهر عز في الصورة جالسًا على كرسي، وأمامه مجموعة من الراقصات، وإلى جواره يقف عفريت المصباح. وكتب الهواري في تعليقه على الصورة "على ما تفرج لكم وحصري، من عرض علاء الدين".

جدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح مسرحية "علاء الدين" ضمن فعاليات موسم الرياض خلال أيام، ويستمر العرض في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر، ويشارك في بطولته: أحمد عز، سامي مغاوري، محمد ثروت، هشام إسماعيل، تارا عماد، محمد جمعة، إسلام إبراهيم.