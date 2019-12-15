تراند اليوم : ممثلة مصرية تكشف حقيقة ارتباطها بـ "نجم شهير" بعد وفاة زوجته

نفى الممثلة المصرية ندى موسى ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بالممثل أحمد السعدني الذي تشارك معه بطولة المسلسل التليفزيوني "شبر مية".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن "ندى"، إن ما يتم تداوله "شائعة لا أساس لها من الصحة"، وفسرت سببها بظهورها مع السعدني في مسلسل "شبر مية "، الذي يعرض حاليًا.

وأعربت عن رفضها التدخل في حياتها الشخصية، قائلة: "أرى أن حياتي ملك لي وحدي، وليس من حق أحد أن يتدخل فيها أبدًا".

وتوفيت طليقة السعدني، أمل سليمان في أغسطس الماضي، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعاها في منشور مطول تحدث فيه عن زواجهما وكيف أنه أبدى ندمًا عن ابتعاده عنه، وأنه كان يخطط لإعادته لعصمته، لكن الموت كان لها أسبق.

