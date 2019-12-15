تعرف علي رسالة أحمد السعدني لوالدته في عيد ميلادها

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له برفقة والدته، وهنأها بعيد ميلادها، متمنيًا لها السعادة والصحة الوافرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق السعدني علي الصورة قائلًا: "كل سنه و انتي بخير و صحه

يا امي ربنا يخليكي ليا"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه يهنئونها بدورهم، وعلي راسهم الفنانة روجينا، التي علقت قائلة: "كل سنة وانتى طيبة ياطنط كل سنة وانتى بصحة وسعادة".يذكر أن مسلسل "شبر مية"، هو أخر أعمال أحمد السعدني، الذي قام ببطولته إلي جانب كل من: نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.