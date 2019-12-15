وفاة حسن عفيفي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، وذلك بعد صراع قصير معالمرض بأحد المستشفيات الخاصة.
يذكر أن الفنان حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا، وقدم أدوارًا عدة خلال كلأعماله: "غرام فى الكرنك"، "إجازة نصف السنة"، وبعد ذلك فى فيلم "فتاة الاستعراض"، إضافة إلى تصميمه رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضًا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.
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