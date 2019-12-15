ننشر عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأحد، الموافق ١٥ ديسمبر ، منها " قواعد العشق ٤٠" على مسرح السلام بشارع القصر العيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٥٠،٧٥،١٠٠" جنيهًا.



"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.



كما يعرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب،

في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراواح أسعار التذاكر بين "٣٠، ٥٠" جنيهًا.العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

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و على مسرح الطليعة بالعتبة، يعرض "حريم النار"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا، العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.



بينما يُعرض "رحلة سعيدة"، بالمركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والعرض من إنتاج فرقة الإسكندرية، من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.