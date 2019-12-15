الليلة الكبيرة تمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولي بتونس

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، أن عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"من إنتاج الفرقة يمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل بتونس في دورته ال 34 و الذي من المقرر انعقاده في الفترة من 15 الي 22 ديسمبر 2019
يذكر أن عرض " الليلةالكبيرة" هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، و يعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر ، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة و مبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة الى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.
" الليلة الكبيرة "بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا .
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