تراند اليوم : طلاب إعلام عين شمس يقدمون ” جيزة 94 ” لعودة زراعة القطن المصري

قامت مجموعة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، بإنتاج مشروع إذاعي عن القطن المصري والمشكلات التي مر بها في السنوات الماضية، تحت اسم “جيزة ٩٤”، وذلك ضمن مشروعات تخصص الإذاعة والتليفزيون الخاصة بالقسم.

وعرض المشروع لقطات حية من الأراضي الزراعية لحصاد القطن، بالإضافة إلى عرض عدد من المشكلات التي تواجه الفلاحين، خاصة في الفترة الماضية التي شهدت اشتعال للأزمة بين الفلاحين والحكومة حول أسعار شراء محصول القطن منهم.

واعتمد فريق العمل على عرض تاريخ القطن المصري والذي ذاع صيته منذ القدم بإنه من أجود أنواع القطن في العالم أجمع، علاوة على عرض مراحل إنتاج القطن بالمصانع، والاعتماد على عدد من المصادر الهامة بوزارة الزراعة ومركز بحوث الأقطان.

ونال المشروع إشادة كبيرة من جانب أعضاء لجنة التقييم وأساتذة الإعلام بالكلية، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالفكرة وطريق التناول التي جذبتهم لمتابعة، وذلك باعتبار القطن المصري من الأشياء التراثية للشعب المصري الذي يعتز كثيرًا بها.

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وأضافوا، أن هذا المشروع يُعد خطوة جيدة من جانب الطلاب حول السعي وراء الاهتمام بالأشياء التراثية المصرية، مؤكدين أن مثل هذه المشروعات تعمل على إعادة ترتيب أولويات المجتمع وإعادة النظر في الموضوعات الهامة مثل زراعة القطن.

ويتكون فريق عمل المشروع من ١٢ طالب وهم:” حسين عامر، جهاد محمد، ايمان طلعت، ايه مدبولي، ايه حسين، ايه سماحة، أمنية عصام، الاء على، أميرة محمد، اسراء أمين، حسن أشرف، حازم حمدى”.