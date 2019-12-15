جامايكية سمراء على عرش جمال العالم 2019.. بعد ملكة جمال الكون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توّجت الجامايكية طوني-آن سينغ ملكة جمال العالم للعام 2019 ليلة أمس السبت، خلال حفلة أقيمت في لندن، متقدمة على منافستيها الفرنسية والهندية.

وغردت الفائزة قائلة: "لهذه الفتاة الصغيرة في سانت توماس في جامايكا ولكل فتيات العالم أقول: ثقنَ بأنفسكن. واعرفنَ أنكنَّ تستحقنّ تحقيق أحلامكن وأنتنَّ قادرات على ذلك. هذا التاج ليس لي بل تاجكنّ. ولديكن هدف!".

وكانت سينغ قد أخذت إجازة مُدّة عامٍ من الجامعة قبل التحاقها بمُسابقة ملكة جمال العالم، وفي ليلة أمس السّبت حظيت على تقدير الجمهور بوقوفهم وتصفيقهم الحار لها بعدما أدّت أغنية ويتني هيوستن الشهيرة "I Have Nothing"، وذلك خلال سهرة انتخاب ملكة جمال العالم، وبعد فقرة الأسئلة التي طرحها عليها الصحفي البريطاني "بيرز مورغان".

ومن إجابات طوني-آن التي حُفرت في عقول الضيوف: "أعتقد بأنني أمثّل شيئًا مميّزًا، جيلًا من النّساء اللواتي يدفعنَ بأنفسهنّ للأمام لأجل تغيير العالم".

وطوني-آن سينغ طالبة في علم النفس تبلغ الثالثة والعشرين. وقد تقدمت في المرحلة النهائية على الفرنسية أوفيلي ميزيوني والهندية سومان راو. وتوّجتها ملكة جمال العالم العام الماضي المكسيكية فانيسا بونسه لي ليون، وهي الجمايكية الرابعة التي تتوج فيها ملكة لجمال العالم، حيث توجّت أوّل جمايكية عام 1959، ومن ثمّ في عام 1963 وتبعتها في 1993.

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ومن الجدير ذكره أنّه جميع الفائزات بألقاب ملكات الجمال لمُسابقات الجمال الرفيعة المُستوى لهذا العام هُنّ نساءٍ سوداوات، حيث فازت بلقب ملكة جمال الولايات المُتحدة الأمريكية 2019 "تشيزلي كرست"، وملكة جمال مُراهقات الولايات المُتحدة الأمريكية 2019 "كاليج جريس"، وملكة جمال أمريكا 2019 "نيا فرانكلين".

أمّا في الأسبوع الماضي، فقد خطفت لقب ملكة جمال الكون 2019 الجنوب إفريقية "زوزيبيني تونزي"، وذلك بعدما تفوّقت على مُنافساتها في فقرات عروض فساتين السّهرة وملابس السّباحة وإجابة الأسئلة المُتعلّقة بالقضايا الاجتماعية.

وإذا دلّ هذا على شيء، فإنّه يدلّ على التّوجّه العالمي الشّديد الوضوح نحو مُحاربة العنصرية بشتّى أنواعها، إذ ركّزت مُسابقات الجمال في عامنا الحالي على مُحاربة عُنصرية اللون والعرق، فتوّجت نساء بمختلف ألوانهنّ ملكات للجمال.