مطالبات بإقامة حفل لآمال ماهر في موسم الرياض.. والفنانة تلتزم الصمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب عدد من المغردين السعوديين بإقامة حفل للفنانة المصرية آمال ماهر ضمن الفعاليات المقامة في المملكة العربية السعودية، أسوةً بباقي الفنانات الحاضرات لموسم الرياض، معرببين عن أهمية وجودها في تلك الاحتفالا حتفالات، لتميّز صوتها وخامته.

وتمكن اسم آمال ماهر من الصعود إلى لائحة الترند السعودي الأكثر تداولا، بعد كل تلك المطالبات من نشطاء التواصل الاجتماعي بإقامة حفل لها.

من ناحيتها، لم تعلق آمال ماهر على تلك المطالبات، والتزمت الصمت تماما، على الرغم من تداول التغريدات بشكل واسع بين "فانزات" الفنانة تحت هاشتاغ #امال_ماهر.

ويبدو أن الجمهور السعودي قد تعوّد في الفترة الأخيرة على طلب النجوم والفنانيين العرب على اختلاف جنسياتهم ليقدموا حفلات وعروض موسيقية على المسرح في موسم الرياض.

وحقق دويتو "لو كان بخاطري" الذي جمع الفنانة آمال ماهر بالنجم راشد الماجد عام 2017 أرقاماً كبيرة على مستوى المشاهدات بموقع "يوتيوب" والانتشار في الوطن العربي.

الأغنية، التي كتب كلماتها الشاعر السعودي "واحد" ولحنها عمرو مصطفى، حققت نجاحًا كبيراً أكثر من 35 مليون مشاهدة.

وآمال ماهر، هي مطربة مصرية من مواليد القاهرة، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة، عام 1998م منذ ظهورها الأول تركت انطباعاً هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

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وبدأت ماهر الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية عام 2000 وهي لا تزال في الخامسة عشرة من عمرها. ولكن صوتها ومقدرتها الفائقة على تقديم أغاني المطربين الكبار على رأسهم المطربة الراحلة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ جعلت منها نجمة المسارح العربية.

أصدرت العديد من الأغاني المنفردة الطربية جزء منها كان من تلحين الموسيقار عمار الشريعي وأشهرها كانت أغنية سكن الليل من كلمات الشيخ الدكتور محمد بن عبود العامودي عام 2002.

وأول ألبوم أصدرته كان باسم"إسألني أنا" عام 2006 وضم 10 أغاني منوعة ابتعدت الفنانة آمال فيها عن النمط الطربي المعروفة به وصورت أكثر من أغنية بطريقة الفيديو كليب منها أغنية إيه بينك وبينها

وشاركت في غناء العديد من أغاني الأفلام والمسلسلات منها أغنية يا عيني عليكي يا طيبة من فيلم خيانة مشروعة، أغنية أنا باعشق الغنا من فيلم الحياة منتهى اللذة، تيتر مسلسل أولاد الشوارع، تيتر مسلسل عمارة يعقوبيان، تيتر مسلسل قضية رأي عام والعديد غيرها.

عام 2011 أصدرت ألبومها الثاني باسم "أعرف منين" وضم 11 أغنية منوعة منها أغنية رايح بيا على فين والتي ظهرت فيها بمظهر جديد كلياً

وحصلت على جائزة دير جيست كأفضل مطربة صاعدة وأفضل ألبوم غنائي عن ألبومها أعرف منين كما تم ترشيحها لجائزة وورلد ميوزك أوورد كأكثر ألبومات مبيعاً عن نفس الألبوم عام 2012