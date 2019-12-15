إنجازات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال عام 2019

استطاع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وفي إطار دعم وتوجيهات وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، أن يحقق انطلاقة قوية لاستعادة مكانة المركز وتأثيره في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي وكذلك إحياء تراث المجالات الثلاثة من خلال إقامة عشر حفلات موسيقية لفرقة المركز الموسيقية في مناسبات وأعياد رسمية وقومية بالإضافة إلى تكريم أسرة العرض المسرحي الطوق والاسورة، وامسية دينية بعنوان أعظمهم محمد،وثماني ندوات ودراسات نقدية لمناقشة العروض المسرحية التي قدمت على مسارح البيت الفني للمسرح مع حلقات نقاشية تتناول الشأن المسرحي كورش إعداد الممثل ومستقبل المسرح المستقل،وفي ظل الاحتفاء بعام مصر-أفريقيا أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برنامج شهري للتعريف بثقافات الدول الأفريقية بعنوان إعرف أهلك والذي حرص المركز من خلاله على استضافة السفير الأثيوبي والرواندي ومستشار سفارة إريتريا كممثلين لبعض دول حوض وادي النيل مع تقديم بعض الثقافات المادية لدول نيجيريا والكاميرون والسنغال بحضور مستشاري سفاراتها.

وحرص رئيس المركز على استئناف مشروع النشر المتخصص بطباعة الإصدارات التالية:

* إتجاهات النقد الموسيقي في الدوريات الفنية المتخصصة في مصر خلال الفترة من 1974م-2004م.

أقرأ أيضاً :

* توظيف الموسيقى المصرية الشعبية في المسرح الغنائي 1952م-1970م.

* كتاب التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).

بالإضافة إلى إصدار المسرح المصري 1925م الجزئين الثالث والرابع ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري 1876م-1952م والذي تم طبعه بالفعل على إسطوانات مدمجة مع بعض النسخ الورقية.

*فنان الشعب..سيد درويش.

*الرقص مع الحياة..شهادات وحكايات ووثائق.

*العدد الأول والثاني من مجلة(ألوان من الفنون ..موسيقى،فنون شعبية).

Advertisements

*أربعة أعداد شهرية من مجلة المسرح التي يصدرها المركز بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

*كتيب يتضمن رحلة عطاء الفنانة الراحلة شادية.

*كتيب يتناول السيرة الذاتية للقائمين على العرض المسرحي الطوق والاسورة ويستعرض الرواية.

وتم إعداد أربعة أفلام تسجيلية من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض أحدهما المسيرة الفنية للراحلة شادية وآخر يتضمن السيرة الذاتية للقائمين على العرض المسرحي الطوق والاسورة والثالث تم عرضه خلال افتتاح المسرح الكوميدي والذي يتناول تاريخه منذ نشأته حتى افتتاحه في 11أبريل2019م وآخرهم فيلم تسجيلي يستعرض فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية عبر ستين عاما.

ووثق المركز فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال12 وحفلي افتتاح وختام وورش وندوات مهرجان المسرح التجريبي بدورته ال26 وفعاليات مهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية بدورته ال17 وحفلي افتتاح وختام المسرح العربي بأكاديمية الفنون وكذلك ملتقى الاراجوز والعرائس التقليدية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب،ومهرجان القاهرة للمونودراما بمسرح الهناجر،وفعاليات برنامج هل هلالك بمسرح الساحة،وحفلي افتتاح وختام مهرجان المسرح العربي للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة ،ومهرجان الأسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية،واحتفالية ذكرى ثورة 1919.بالإضافة إلى توثيق 19 عرض مسرحي تابع للبيت الفني للمسرح.

ونظم المركز إجتماع مع رؤساء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابقين لعرض البرنامج المستقبلي لرئيس الإدارة المركزية الحالي الأستاذ ياسر صادق،والذي أقام مؤخرا دورتين تدريبيتين للعاملين بالمركز على إنشاء واستخدام قواعد البيانات من أجل تطوير الأداء التوثيقي للعاملين داخل منظومة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

قد يهمك ايضا :