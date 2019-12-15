عرض آخر أعمال طلعت زكريا قبل برحيه بدور السينما في المغرب

يعرض الفيلم المغربي “إخناتون في مراكش”، للفنان الراحل طلعت زكريا بجميع دور العرض السينمائية المغربية، ابتداءً من الأربعاء 18 ديسمبر المقبل.

وكان عرضه الخاص يوم الاثنين 9 ديسمبر الماضي، بمدينة الدار البيضاء، ويعد هذا آخر أعمال طلعت الفنية قبل وفاته في 8 أكتوبر الماضي.

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وتعاون طلعت في بطولة هذا الفيلم مع سعيد الناصري، حيث يعد سعيد أيضًا مؤلف ومخرج الفيلم، بالإضافة للعديد من الممثلين منهم عمر طلعت زكريا وانتصار، سامح يسري، رجاء قصابيني، خولة بنعمران، اللبناني وسام الأمير، .إنتاج أسماء أكريميش.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي عن مطرب عالمي يزور المغرب لإحياء حفل في سوق الفناء في مراكش فيقع استغلاله لتهريب “بردية فرعونية” تعود لعهد الملك إخناتون.

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وفي سياق متصل، كان الراحل طلعت سيشارك في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” للفنان مصطفى قمر، والذي بدأت كتابته السيناريست زينب عزيز، ومن المقرر، أن يخرجه علي إدريس، ومشاركة نفس طاقم الجزء الأول باستثناء الفنانة ياسمين عبد العزيز.

كما توفي طلعت عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها إلى المستشفى، حتى صعدت روحه إلى بارئها.

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