فن ومشاهير

مصطفى حجاج يشارك فى حفل رأس السنة مع عاصى الحلانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يشارك فى حفل رأس السنة مع عاصى الحلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى حجاج للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل عددا من أغانيه التي اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هي أغنية "يا مصطفى يا مصطفى “من ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين ، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبد الهادي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج يشارك فى حفل رأس السنة مع عاصى الحلانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا