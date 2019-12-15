شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان "حسن عفيفى" أيقونة فرقة رضا وفوازير رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.
حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.
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