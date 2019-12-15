شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وبوسى شلبى ترافقان نانسى عجرم للسعودية قبل حفلها بالرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية بوسى شلبى، عن بعض الصور خلال رحلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، من القاهرة إلى السعودية، لإحياء حفلها الغنائى ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، حيث نشرت بوسى شلبى صورها مع نانسى، وبرفقتهما الفنانة رجاء الجداوى، من مطار القاهرة، خلال رحلتهم للسعودية.

يجتمع النجوم وائل كفورى، ونانسى عجرم، ووائل جسار، فى حفل غنائى، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ.



نانسى عجرم وبوسى شلبى ورجاء الجداوى فى طريقهم للرياض

وفى سياق متصل، تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى، بينما أحيت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، والنجم محمود العسيلى، السبت، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، فى القاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما، وذلك قبل أن تستعد لحفلها المقبل فى السعودية.

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بدوره سجل المطرب اللبنانى وائل كفورى، أغنية "سينجل"، مؤخراً لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد، وكانت آخر حفلاته بأحد الفنادق الكبرى فى دبى يوم 22 نوفمبر الماضى، بمشاركة المطرب ملحم زين.



نانسى عجرم وبوسى شلبى فى مطار القاهرة الدولى

أما وائل جسار، فطرح مؤخراً أغنية "ايه اللى وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المعروض حالياً على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، كما يستعد لإحياء حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجارى، فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.