تراند اليوم : صور ..ملكات الجمال السنة دي ببشرة سمراء

فازت الجامايكية ​توني آن​-سينغ بلقب ​ملكة جمال العالم​ لعام 2019 في الحفل الذي أقيم يوم أمس في لندن.

سينغ تبلغ من العمر 23 عاماً، وقد تخرجت من جامعة فلوريدا.

وصرحت سينغ عن أهدافها :”أريد أن أحدث تغييرا مستداما ، وإذا تحدثنا عن المرأة فهي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة.”

وحين سؤالها عن قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة ردت بأن الجمال كان العنصر الأقل أهمية في إنجازها بالنسبة لها.

وفي الاسبوع الماضي تفوقت فتاة من جنوب أفريقيا، تبلغ من العمر 26 عاما، على 90 مشتركة أتين من جميع أنحاء العالم لانتزاع تاج ملكة جمال الكون للعام 2019.

ففي ختام أمسية تمحورت حول حق المرأة في تقرير مصيرها، استطاعت زوزيبيني تونزي صاحبة البشرة السمراء مساء الأحد الماضي الإطاحة بملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال تصفيات المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء في أتلانتا الأمريكية.

وقد صفق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها الأخيرة التي أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات السوداوات على الوثوق بأنفسهن.