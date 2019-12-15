مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها.. واسمه "أحلى مالك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت المُغنّية العالمية مادونا، 61 عامًا، شائعات مواعدتها لأحد الرّاقصين الذين يعملون معها والذي يُدعى "أحلى مالك ويليامز"، وذلك من خلال المشهد الحميمي الذي كشفا عنه يوم الجُمعة الماضية.

شوهدت مادونا وهي تقف على شُرفة فُندقها الفاره في ميامي وكانَ حبيبها الشّاب "أحلى مالك" يقف خلفها ويحتضنها تارةً، ويدلّك كتفيها تارةً أخرى.

أبقت المُغنّية العالمية إطلالتها بسيطة ومُناسبة بينما كانت تتسكّع في جناح فندقها الفاخر، فارتدت تي شيرت أسود بيسك نسقته مع بنطلون رياضي أسود، واعتمدت تسريحة الشّعر المموج لخصلاتها الشقراء، بينما تخلّت عن وضع مساحيق التّجميل لتُبرز جمالها الطبيعي.

أمّا حبيبها الشّاب الرّاقص "أحلى مالك ويليامز"، والذي يبلغ من العُمر 23 عامًا، أي أصغر من نصف عُمرها، فقد ارتدى هو الآخر إطلالة داكنة بتي شيرت أسود وبنطلون مُطابق.

لم تكن مادونا وأحلى مالك هُما الوحيدان اللذان كانا على الشّرفة، بل تواجدَ معهما أيضًا ثنائي آخر، ألا وهما ابنتها لورديس ليون سيكون، 26 عامًا، بالإضافة إلى رجلٍ مجهول الهوية، لكن يُعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.

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وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، شوهد "أحلى مالك" وحيدًا على شرفة الفندق بينما كان عاري الصّدر ويُدخّن السجائر، كما التقطت عدسات البابارتزي صورًا له وهو يتثائب.

وإلى جانب لورديس ابنة مادونا، تواجد في الفندق أيضًا أشقّائها ميرسي جايمس (13 عامًا)، بالإضافة إلى التوأم إيستر وستيلا (7 أعوام)، لكن لم يُشاهد شقيقيها الآخرين روكو ريتشي (19 عامًا) وديفيد باندا موالي (14 عامًا).

تعود إشاعات مواعدة مادونا للرّاقص الشاب إلى شهر يوليو الماضي، عندما نشرت فيديو عبر حسابها في إنستغرام وهي تُراقصه بطريقةٍ مُثيرة.

وبحسب مجلّة The National Enquirer، فقد نقلت بأنّ علاقة مادونا بأحلى مالك أخذت مُنحنى الجدية في شهر أغسطس الماضي، لكنّ هذا الأمر أقلق أصدقائها لأنّ النجمة مواكبة على مواعدةِ رجالٍ أصغر منها بكثير، لدرجة أنّه قال أحد المصادر بأنّ مادونا لا تنظر إلى الرّجال الذين يكون عمرهم نصف عمرها!

يُذكر أنّ تاريخا حافلا لدى مادونا بمواعدة الشّباب الصّغار، أمثال الرّاقصين ابراهيم زعيلبات (23 عامًا) وتيمور ستيفنز (26 عامًا)، بالإضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو (31 عامًا).