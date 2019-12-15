اشتعال المنافسة بين "محمد إمام ا" و"تامر حسني" و"إياد نصار" في موسم "رأس السنة"

بدأت منذ أيام المنافسة السينمائية بموسم رأس السنة وإجازة نصف العام، بطرح عدد من الأفلام السينمائية، ومن المنتظر طرح أفلام جديدة في الفترة القادمة، ويشهد هذا الموسم منافسة بين عدد من النجوم ونوعية الأفلام المقدمة التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن.

وبدأت المنافسة من خلال طرح فيلم «استدعاء ولي عمرو» للفنانة حورية فرغلى، حيث أقيم العرض الخاص الاثنين الماضي، وتم عرضه جماهيريا بالأمس، وتدور أحداث الفيلم حول طفل يدعى عمرو، تقرر مديرة مدرسته استدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، وبنفس الوقت يعاني والده من مشاكل مع زوجته، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.

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كما من المنتظر في 25 الشهر الجاري عرض عدد من الأفلام السينمائية لكبار النجوم، فتقرر عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني والفنان خالد الصاوي وللمخرج سعيد الماروق وتدور أحداث الفيلم حول نصاب محترف يدعى سيف، تستعين به فتاة جميلة ثرية ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة، كما تقرر طرح فيلم "رأس السنة" للنجم إياد نصار ومن تأليف السيناريست محمد حفظي وإخراج محمد صقر في يوم 25 الشهر الجاري لينافس، ويشارك اياد نصار مجموعة من النجوم "شيرين رضا، أحمد مالك وبسمة".

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ومع بداية العام الجديد يناير 2020 وموسم أجازة نصف العام من المنتظر عرض فيلم "لص بغداد" للفنان محمد عادل إمام والفنان فتحي عبد الوهاب وتدور أحداث الفيلم وسط حالة من التشويق والإثارة والكوميديا والفيلم من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، كما من المقرر عرض فيلم النجم أحمد السقا "العنكبوت" ويشاركه بطولة الفيلم كل من النجمة منى زكي، ظافر العابدين وزكي فطين عبد الوهاب.

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