عائشة بن أحمد تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها إليسا

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة من غرفة نومها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث تقلد عددا من النجمات اللاتي نشرن صورا لهن من غرف النوم، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا.

وعلقت عائشة بن أحمد على الصورة قائلة: "صباح النشاط والطاقة الحلوة.. من خلال الصورة اللي شايفينها، ما هى الشخصية الجديدة اللي تتصوروا ممكن نقدمها؟".

وكانت المطربة إليسا سبقتها، حيث نشرت صورة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت إليسا في الصورة وهي تحتضن دمية لعبة، ونائمة على فراشها معلقة: "صباح الخير".

وتوالت التعليقات الساخرة على الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "العفريت اللي مصور الصورة دي يا إليسا"، و"يسعد صباحك حبيبتي"، و"نوم العافية يا عافيتي".

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