تامر حسني يكشف سبب خوف حلا شيحة من مشاركته فيلم "مش أنا"

قال الفنان تامر حسني إنه عندما جاءته فكرة فيلم "مش أنا"، وجد أن الفنانة حلا شيحة هي الأنسب لمشاركته فيه، موضحا: " كنا بنتكلم وقالتلي إنها مشتاقة للسينما".

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، إنها في البداية شعرت بالخوف من الفيلم، لأن الدور كوميدي، وقالت له: "أنا هعمل كل الضحك ده، فقلت لها ماتقلقليش".

وتابع: " واللي الناس ماتعرفوش إن هي دمها خفيف جدًا وإنسانة جميلة".

ويعد فيلم "مش أنا"، هو عودة حلا شيحة لشاشات السينما بعد غياب 13 عاما منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف".

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ويتنظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق، إذ من المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري.

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