كشفت الفنانة لبلبة، عن تلقيها عروضا جيدة للزواج، في مراحل مختلفة من حياتها، إلا أن العرسان، كانوا غير محبين لمهنتها، بحسب قولها
.وقالت لبلبة، إن هؤلاء العروسان، كانوا يشعرون بالغيرة منها، ومن شهرتها ونجاحها، ومنهم شخص كانت تتمني الزواج منه، وفقا لكلامها.
وأضافت: أعتبر الوسط الفني أخواتي، والأستوديو بيتي وعائلتي، لأنني أرى زملائي الفنانين أكثر من أسرتي وأشقائي، وتجمعنا عشرة قديمة ممتدة لسنوات عديدة، ومنها ما يجمعني بالأستاذ عادل إمام، الذي قدمت معه بطولة عدد من الأفلام.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة تؤكد أنها تلقت عروضًا جيدة للزواج ورفضتها بسبب الغيرة من مهنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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