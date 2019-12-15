لبلبة تؤكد أنها تلقت عروضًا جيدة للزواج ورفضتها بسبب الغيرة من مهنتها

كشفت الفنانة لبلبة، عن تلقيها عروضا جيدة للزواج، في مراحل مختلفة من حياتها، إلا أن العرسان، كانوا غير محبين لمهنتها، بحسب قولها

.وقالت لبلبة، إن هؤلاء العروسان، كانوا يشعرون بالغيرة منها، ومن شهرتها ونجاحها، ومنهم شخص كانت تتمني الزواج منه، وفقا لكلامها.

وأضافت: أعتبر الوسط الفني أخواتي، والأستوديو بيتي وعائلتي، لأنني أرى زملائي الفنانين أكثر من أسرتي وأشقائي، وتجمعنا عشرة قديمة ممتدة لسنوات عديدة، ومنها ما يجمعني بالأستاذ عادل إمام، الذي قدمت معه بطولة عدد من الأفلام.

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