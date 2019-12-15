نانسي عجرم تؤكد ألبومها مليء بالأغنيات المصرية

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بأن ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا سيكون ملئ بالأغنيات المصرية. وقالت نانسي : "ألبومي سيكون ملئ بالمفاجآت المصرية، فهناك أكثر من أغنية قمت باختيارها، وأعمل على تسجيلها خلال الفترة المقبلة لكي يتم طرحها بالألبوم مع بداية عام 2020". يذكر أن "نانسي" ضمت مؤخرا أغاني للشاعر خالد تاج الدين والملحن وليد سعد لألبومها. قد يهمك ايضاً: Advertisements نانسي عجرم تهنئ الإمارات بعيدها الوطني وتتمنى لشعبها مزيد من الأمن والأمان نانسي عجرم تُشارك جمهورها ببعض الخواطر

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