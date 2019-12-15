"قال المخرج الكبير محمد فاضل، أحد أبرز مخرجى الدراما على مدى تاريخها ومن مؤسسيها منذ نهاية الستينيات، إن الدراما مؤخرًا صدّرت نموذجًا كارثيًا للبطل الذى يأخذ حقه بيده دون احترام للقانون.
وأضاف فاضل، قائلا": "الألقاب فقدت قيمتها وأصبحت تطلق على كل من هب ودب، فعندما نطلق لقب النجم نسأل أولا هل قدم صاحبه شيئا يستحق هذا اللقب أم لا؟".
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد فاضل يؤكد أن الأعمال الدرامية صدرت نماذج كارثية للبطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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