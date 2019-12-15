شكرا لقرائتكم خبر عن ألبس البندانة..الهضبة يكشف موعد مشاركته فى مهرجان "ميدل بيست" بالرياض..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الميجا ستار عمرو دياب، عن مفاجئة جديدة لجمهوره فى السعودية والوطن العربى، حيث من المقرر أن يشارك الهضبة فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أشار عمرو دياب، عبر مقطع فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية على صفحته بموقع "فيس بوك"، إلى مشاركته فى اليوم الختامى لمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، فى المملكة العربية السعودية، حيث قال ممازحًا جمهوره، "يوم 21 نلبس البندانة.. وفى "ميدل بيست" هنتقابل هناك كلنا مع بعض".

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جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.



عمرو دياب

وسبق أن كتب حساب الهيئة العامة للترفيه معلناً عن الحدث الكبير: "تخيل أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم فى 5 مسارح ضخمة بأكبر حدث موسيقى فى الشرق الأوسط حفل ميدل بيست الموسيقى بمشاركة أشهر نجوم الأغنية الخليجية".