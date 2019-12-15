شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" مسلسل بوليسي يتصدى للارهاب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاث خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى، ظاهرة الإرهاب،وذلك فى إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.

ويعقد أبطال المسلسل جلسات عمل بشكل مستمر مع المخرج حسام على والمؤلف عبد الرحيم كمال للاستقرارعلى باقي مجموعة العمل التي تشارك في المسلسل ، ومن المقررأن ينطلق التصوير مطلع ينايرالمقبل، حيث تم تعاقد مع الأبطال في المسلسل مع شركة سينرجى.

ومن ناحية أخرى يواصل المخرج حسام على تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.