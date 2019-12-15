فيديو| بينهن ابنتا الشاعري ويونس شلبي.. بنات الفنانين يبدأن طريقهن في الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشر الفنان حميد الشاعري، أمس فيديو، لابنته نبيلة، وهي تغني أغنية باللغة الإنجليزية، دعما لها، إذ يبدو أن الموزع والمطرب الليبي حميد الشاعري، يواصل هوايته باكتشاف النجوم ولكن هذه المرة مع ابنته.

ابنة حميد ليست الأولى من بنات الفنانين، التي تبدأ خطواتها الأولى في عالم الفن، فقد سبقها بنات فنانين آخرين، من بينهن:

هنا إبراهيم يسري

تحرص هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، على نشر فيديوهات كثيرة عبر حسابها على إنستجرام، وهي تغني، ولكن مؤخرا أعادت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" نشر فيديو لهنا يسري، وهي تغني: "دول عايروني وقالولي يا أسمر اللون يا لالالي"، لمحمد منير.

الخليج 365 "تواصل" مع هنا يسري التي أكدت أن والدها كان يحب صوتها، ولكنها لم تكن تفكر في الاحتراف وقتها، لكن الأمر تغير الآن.

وأضافت ابنة إبراهيم يسري أنها قلقة من احترافها الغناء، مشيرة إلى كونها أنها ابنة الفنان العظيم الذي أحبه كل من عمل معه، سيسهل عملها لكنه سيضع عليها مسؤولية كبيرة.

سارة يونس شلبي

استضاف الإعلامي حسام المراغي في برنامج "شارع النهار"المعروض على قناة "النهار" ‏عائلة الفنان الراحل يونس شلبي، وتحدثت زوجته وابنته عن ذكرياتهما معه.

أهدت سارة يونس شلبي أغنية "تملي في قلبي" للفنان محمد فوزي، إلى والدها وقالت إنها كانت تغنيها له ‏دائمًا في حياته، وكان يسعد بها.

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وطالبها مقدم البرنامج بنشر فيديوهات لغنائها عبر إنستجرام وفيسبوك، وهو ما وعدته به.

جانا عمرو دياب

الأمر نفسه مع جانا عمرو دياب، التي لم تحترف الغناء بعد لكنها تحرص على نشر أغاني باللغة الإنجليزية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم عامر منيب

نشر الملحن نادر نور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو لأغنية جمعت الفنان الراحل عامر منيب وابنته نور، في ذكرى رحيله الـ8.

وكتب نادر نور: "دويتو مريم عامر منيب وعامر منيب.. بنت الوز عوام يا غالية يا بنت الغالي، والله عنيا دمعت لما سمعت صوتك بتغني يا روح قلب أبوكي (زي ما كان عامر بيقولك دايما) ربنا يبارك فيكي انتي و زينة و نور".