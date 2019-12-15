تراند اليوم : بعد اعتزال دام 35 عامًا.. مطربة شهيرة تعود للغناء بالحجاب



بعد اعتزالها الغناء قبل 35 عامًا، ظهرت المطربة المغربية عزيزة وهي تغني بالحجاب في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المطربة التي حظيت بشهرة واسعة خلال فترة الثمانينات بمجموعة من أغانيها وقتذاك، وهي تغني أغنيتها الشهيرة "مستنياك".

ويأتي ذلك فيما من المقرر أن تحيي حفلاً بمهرجان شتاء طنطورة في العلا بالمملكة العربية السعودية، في 26 ديسمبر الجاري.

وكانت الفنانة المغربية تزوجت في عام 1985 برجل الأعمال السعودي الشيخ علي بن بطي الغامدي، واعتزلت الفن بعد رحلة فن قصيرة، وهي تقيم حاليًا في مدينة الطائف.

وقطعت "جلال" غيابها الطويل في أغسطس 2018 عندما ظهرت خلال حفل أقامته سفارة المغرب بالسعودية بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش.

وكانت بداية ظهورها لأول مرة في إحياء حفل عيد جلوس الملك الحسن الثاني، والذي استحسن صوتها وأداءها في هذه السن المبكرة.

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ونصحها بعض المسئولين عن الموسيقي والغناء المصريين الذين سمعوا عنها أثناء حفلات عبدالحليم حافظ بهذه المناسبة في المغرب وبعض النقاد والصحفيين بضرورة أن تسافر إلى القاهرة لتشق طريقها للغناء.

وقد بزغ نجمها خصوصًا في فترة الثمانينات، حيث لحن لها كبار الملحنين المصريين في ذلك الوقت. ومن أشهر أغنياتها "مستنياك"، و"هو الحب لعبة"، و"إلا أول ماتقابلنا".