تراند اليوم : تامر حسني ينتقد جميع مطربي مصر: كلهم وقفوا ضدي ماعدا هذا المطرب

روى الفنان المصري تامر حسني عن الصعوبات التي واجهته قبل الدخول إلى عالم الفن ، وحالة الفقر الشديد التي لازمته.

وقال "حسني" في حوار متلفز مع قناة مصرية: أي فنان صاعد يحتاج دعما من الزملاء الأكبر في الوسط الفني .. لكني لم أجد هذا ، بل وجدت العكس.

وأضاف: الفنان محمد منير هو الوحيد الذي وقف بجانبي منذ طفولتي ، ودعمني ، وكان يقدمني في حفلاته.

وتابع : منير هو الوحيد الذي ساعدني ، وكلما حدثت لي مشكلة في الفن بسبب قلة خبرتي كان يتصل بي ويشرح لي طريقة التعامل معها .. ولهذا أحبه جدا.

