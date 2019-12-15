بالصور: أول ظهور لـ كاران ابن بوراك أوجفيت وفهرية أفجين

بعد أشهرٍ من محاولات إخفاء وجه طفلها عن الأنظار، يبدو أنَّ النجمة التركية فهرية أفجان قررت الإفراج عن تلك الصور أخيرًا، إذ نشرت 3 صورٍ تجمعها بطفلها كاران في منشورٍ خاص عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي إلى جانبه وسعيدةٌ به، وعلقت فهرية على الصور قائلةً: “كاران، كابتن سفينة الفضاء”، إذ كان طفلها يرتدي ملابس أشبه برواد الفضاء.

والغريب في الأمر أنَّ فهرية التي نشرت الصور منذ ساعاتٍ قليلة أغلقت خانة التعليقات نهائيًا.

وعلى الرغم من عدم مضي وقتٍ طويلٍ على نشر الصور استطاعت الصور أن تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليقات المحبة والإعجاب بالطفل الذي وصفه الكثيرون بالطفل الجميل شكلاً، مشيرين إلى أنه سيكون كذلك خصوصًا أنه ابن فهرية وبوراك أوزجيفيت الشهرين بوسامتهما.

وكانت فهرية تزوجت من النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت في حفل زفافٍ أقيم في قصر سعيد حليم باشا في الـ 29 من يونيو عام 2017 وسط حضور الكثير من أصدقائهما ونجوم تركيا بعد قصة حب استمرت لأربع سنوات؛ إذ تعارفا خلال مسلسل “طائر النمنمة” الذي جمعهما سويًا.

وولدت فهرية طفلها الأول كاران في إبريل الماضي، ومنذ ولادتها لم تظهر كثيرًا على الشاشات إلا بصورٍ مع زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.