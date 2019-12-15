"البس البندانة".. النجوم يتفاعلون مع هاشتاق آل الشيخ ويوجّهون الرسائل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن بالوطن العربي مع هاشتاج "البس البندانة" الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مؤكّدين ارتداءهم البندانة والتوجه للرياض لحضو حفل ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض 19 الشهر الجاري.

ولا يزال هاشتاج "هنلبس البندانة ونروح ننبسط" يشتعل على "تويتر" منذ قيام آل الشيخ بنشره الجمعة عبر حسابه الشخصي والذي قال فيه: "‏ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست ... أكبر حفلة دي جي في الشرق الاوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها".

وكان من ضمن المتفاعلين الفنان عمرو يوسف قائلاً: "سيادة المستشار تركي آل الشيخ أنا لبست البندانة ومستعد لحضور أكبر فاعلية بالرياض استنوني".

وأضافت الفنانة دينا الشربيني في نفس الفيديو الذي نشره عمرو يوسف عبر فيسبوك: "وأنا كمان هاخد بندانة من عمرو لأن واضح إنه عنده كثير وهاروح أحضر حفل ميدل بيست".

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=657561891478632&id=177633099471516&_rdc=1&_rdr

كما تفاعل مع تغريدته، عدد كبير من الفنانين العرب، حيث علّق ماجد المهندس: "معاك يابو ناصر"، فيما رد الفنان محمد حماقي بفيديو قائلًا: "ما فيش حاجة ضاعت يابو ناصر يلا بينا نتبسط ونبسط الناس أنا جهزت البندانة".

أمّا راشد الماجد قال: "انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض وبلبس البندانة".

كما نشر الفنان رابح صقر فيديو قال فيه: "هلا ياحبيبي انتظروني يوم 19ديسمبر وراح ألبس البندانة معك يأبو ناصر"، وأيضًا تضامنت الفنانة آيتن عامر والفنان أكرم حسني والفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا.

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وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد رد على شائعة وفاته، عبر فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمدت بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية إلى ترويج شائعة وفاة المستشار آل الشيخ، رغم ظهوره يوم أمس بجانب الفريق الطبي المعالج له، إلا أن الشائعة ظلّت منتشرة.

وقال آل الشيخ في الفيديو ساخرًا من الشائعة ومن يروجها: ”سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض“.

وكان عدد من الصحف السعودية قد ذكرت أن المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر مقرّبة من آل الشيخ قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

وكان آل الشيخ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي، في ما يشبه الرسالة الوداعية قبل سفره، الذي يُعتقد أنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال فيها: ”إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا إن هدفي سعادتكم“.