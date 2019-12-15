شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يقدم اللون الشعبي لأول مرة في أغنيته الجديدة "يا جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالنجم خالد سليم على اسم أغنية جديدة بعنوان "يا جميل" والتى تحمل طابع اللون الشعبي بشكل جديد ومختلف، من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي، وهندسة صوت ماهرصلاح، ومن المقرر أن يتم طرحها بالأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يستعد خالد لتصوير دويتو جديد باللهجة العراقية مع الموزع والملحن العراقى حسام كامل، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب، لكن توقف التصوير بسبب انشغال خالد سليم في تصوير مسلسل "بلا دليل".

آخر أعمال النجم خالد سليم، هو مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وبطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين وغيرهم من النجوم.